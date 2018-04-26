В Марокко намагаються боротися із неповнолітнім заміжжям

Підняття необхідного мінімального віку для одруження не покращило ситуацію

В Марокко рівень дівчат-підлітків, які одружуються до 18 років, складає 16%. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Даний показник в сусідніх Алжирі і Тунісі складає не більше 3%. При цьому зменшити відповідний показник одружень не допомогло рішення в 2004 році збільшити мінімальний вік для одруження із 16 до 18 років. Навпаки, як



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підняття необхідного мінімального віку для одруження не покращило ситуацію

В Марокко рівень дівчат-підлітків, які одружуються до 18 років, складає 16%. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Даний показник в сусідніх Алжирі і Тунісі складає не більше 3%. При цьому зменшити відповідний показник одружень не допомогло рішення в 2004 році збільшити мінімальний вік для одруження із 16 до 18 років. Навпаки, як показує офіційна статистика, кількість одружень неповнолітніх дівчат лише в 2016 році виросла на 50% і складає 27205 випадків.

Причиною цьому є переконання батьків в сільських районах, що раннє одруження допоможе боротися із бідністю. Проте внаслідок таких одружень перш за все страждають колишні наречені.

Правозахисники вимагають змінити положення Сімейного кодексу, який дозволяє суддям схвалювати шлюб в 16 років, якщо дружина любить чоловіка і може народжувати дітей. 6 квітня Генеральний прокурор країни закликав відхиляти подібні шлюби, якщо вони ідуть в розріз із інтересами наречених. Правозахисники при цьому вимагають провести всеохоплюючу реформу, яка дозволить виконати положення Конституції і забезпечити рівність в шлюбі.