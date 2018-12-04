В Мексиці внаслідок нападу загинули шестеро поліцейських
-
Розсилка
Ще один правоохоронець поранений
У Мексиці в результаті нападу в штаті Халіско були вбиті шість поліцейських.
Про це повідомила прокуратура штату, пише видання El Universal.
«Шість вбитих працівників поліції і один поранений в результаті раптового нападу, що стався в муніципалітеті Ла Верта», - заявили в прокуратурі.
Розпочате розслідування, в районі нападу проходить пошукова операція.
Зазначається, що на території штату Халіско діє один із найпотужніших мексиканських наркокартелів.
Джерело: РБК-Україна