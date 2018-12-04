  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Мексиці внаслідок нападу загинули шестеро поліцейських

    • Розсилка
    В Мексиці внаслідок нападу загинули шестеро поліцейських

    Ще один правоохоронець поранений

    У Мексиці в результаті нападу в штаті Халіско були вбиті шість поліцейських.

    Про це повідомила прокуратура штату, пише видання El Universal.

    «Шість вбитих працівників поліції і один поранений в результаті раптового нападу, що стався в муніципалітеті Ла Верта», - заявили в прокуратурі.

    Розпочате розслідування, в районі нападу проходить пошукова операція.

    Зазначається, що на території штату Халіско діє один із найпотужніших мексиканських наркокартелів.

    Джерело: РБК-Україна

    Читайте також
    розслідування Мексика поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ