В Молдові засудили вісьмох осіб, які воювали на боці бойовиків на Донбасі

25 молдаван перебувають в міжнародному розшуку за участь в конфлікті

Генеральний прокурор Республіки Молдова Едуард Харунжен заявив про те, що було засуджено 8 громадян країни за їх участь в бойових діях на боці проросійських бойовиків на Донбасі. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Дану заяву генпрокурор країни зробив під час виступу в парламенті країни. За словами Харунжен молдавські



Розсилка ВІДПРАВИТИ

25 молдаван перебувають в міжнародному розшуку за участь в конфлікті

Генеральний прокурор Республіки Молдова Едуард Харунжен заявив про те, що було засуджено 8 громадян країни за їх участь в бойових діях на боці проросійських бойовиків на Донбасі. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Дану заяву генпрокурор країни зробив під час виступу в парламенті країни. За словами Харунжен молдавські робочі в РФ особливо знаходяться в зоні ризику бути залученими в конфлікт на сході України.

Окрім засуджених, які отримали різні терміни тюремних ув’язнень, іще до 25 громадян Молдови знаходяться в міжнародному розшуку за участь в конфлікті на Донбасі.