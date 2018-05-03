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    В Молдові засудили вісьмох осіб, які воювали на боці бойовиків на Донбасі

    25 молдаван перебувають в міжнародному розшуку за участь в конфлікті
    Генеральний прокурор Республіки Молдова Едуард Харунжен заявив про те, що було засуджено 8 громадян країни за їх участь в бойових діях на боці проросійських бойовиків на Донбасі. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Дану заяву генпрокурор країни зробив під час виступу в парламенті країни. За словами Харунжен молдавські
    • Сьогодні, 16:59
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    25 молдаван перебувають в міжнародному розшуку за участь в конфлікті

    Генеральний прокурор Республіки Молдова Едуард Харунжен заявив про те, що було засуджено 8 громадян країни за їх участь в бойових діях на боці проросійських бойовиків на Донбасі. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Дану заяву генпрокурор країни зробив під час виступу в парламенті країни. За словами Харунжен молдавські робочі в РФ особливо знаходяться в зоні ризику бути залученими в конфлікт на сході України.

    Окрім засуджених, які отримали різні терміни тюремних ув’язнень, іще до 25 громадян Молдови знаходяться в міжнародному розшуку за участь в конфлікті на Донбасі. 

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