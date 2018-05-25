В МЗС КНДР висловили готовність до переговорів зі США у будь-який час



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин

Північна Корея хоче налагодити відносини зі США, зазначили в МЗС КНДР

Заступник голови Міністерства закордонних справ Північної Кореї Кім Ке Гван заявив, що КНДР, як і раніше, хоче налагодити відносини зі США і готові провести зустріч з американською владою у будь-який час і в будь-якому форматі.

Про це повідомляє агентство Younhap.

«Ми висловлюємо нашу готовність сісти за стіл переговорів зі США і вирішувати питання у будь-який час і в будь-якому форматі», — цитує агентство заяву Кім Ке Гвана.

Він зазначив, що скасування саміту в односторонньому порядку змусило владу оцінити, чи доклали вони усіх необхідних зусиль для налагодження відносин зі Сполученими Штатами.

«Наше прагнення зробити все можливе для спокою і стабільності у всьому світі і на Корейському півострові залишається незмінним, і ми відкриті для того, щоб дати час і можливість США (переглянути своє рішення)», — сказав Кім Ке Гван.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп скасував зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином, яка мала відбутися 12 червня в Сінгапурі.

Протягом останніх місяців офіційний Вашингтон вів активний діалог із КНДР про можливості проведення зустрічі керівників двох держав.