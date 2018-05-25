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    В МЗС КНДР висловили готовність до переговорів зі США у будь-який час

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    <span>Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин</span> - В МЗС КНДР висловили готовність до переговорів зі США у будь-який час
    Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин

    Північна Корея хоче налагодити відносини зі США, зазначили в МЗС КНДР

    Заступник голови Міністерства закордонних справ Північної Кореї Кім Ке Гван заявив, що КНДР, як і раніше, хоче налагодити відносини зі США і готові провести зустріч з американською владою у будь-який час і в будь-якому форматі.

    Про це повідомляє агентство Younhap.

    «Ми висловлюємо нашу готовність сісти за стіл переговорів зі США і вирішувати питання у будь-який час і в будь-якому форматі», — цитує агентство заяву Кім Ке Гвана.

    Він зазначив, що скасування саміту в односторонньому порядку змусило владу оцінити, чи доклали вони усіх необхідних зусиль для налагодження відносин зі Сполученими Штатами.

    «Наше прагнення зробити все можливе для спокою і стабільності у всьому світі і на Корейському півострові залишається незмінним, і ми відкриті для того, щоб дати час і можливість США (переглянути своє рішення)», — сказав Кім Ке Гван.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп скасував зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином, яка мала відбутися 12 червня в Сінгапурі.

    Протягом останніх місяців офіційний Вашингтон вів активний діалог із КНДР про можливості проведення зустрічі керівників двох держав.

    МЗС США Північна Корея
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