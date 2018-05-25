В МЗС КНДР висловили готовність до переговорів зі США у будь-який час
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Північна Корея хоче налагодити відносини зі США, зазначили в МЗС КНДР
Заступник голови Міністерства закордонних справ Північної Кореї Кім Ке Гван заявив, що КНДР, як і раніше, хоче налагодити відносини зі США і готові провести зустріч з американською владою у будь-який час і в будь-якому форматі.
Про це повідомляє агентство Younhap.
«Ми висловлюємо нашу готовність сісти за стіл переговорів зі США і вирішувати питання у будь-який час і в будь-якому форматі», — цитує агентство заяву Кім Ке Гвана.
Він зазначив, що скасування саміту в односторонньому порядку змусило владу оцінити, чи доклали вони усіх необхідних зусиль для налагодження відносин зі Сполученими Штатами.
«Наше прагнення зробити все можливе для спокою і стабільності у всьому світі і на Корейському півострові залишається незмінним, і ми відкриті для того, щоб дати час і можливість США (переглянути своє рішення)», — сказав Кім Ке Гван.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп скасував зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином, яка мала відбутися 12 червня в Сінгапурі.
Протягом останніх місяців офіційний Вашингтон вів активний діалог із КНДР про можливості проведення зустрічі керівників двох держав.