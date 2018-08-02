В МЗС прокоментували арешт на вимогу США трьох українців-хакерів



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За словами Кирилича, консул України вже встановив контакт з представниками правоохоронних органів США

В МЗС України підтверджують інформацію міністерства юстиції США про арешт трьох українців за підозрою в причетності до кіберзлочинів. Про це в четвер, 2 серпня, заявив офіційний представник департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

«За інформацією міністерства юстиції США, в європейських країнах були заарештовані за зверненням американських правоохоронних органів троє громадян України, і кожному з них Генеральною прокуратурою США висунуто звинувачення в скоєнні кіберзлочинів», - сказав Кирилич, якого цитує Інтерфакс-Україна.

Він заявив, що консул України встановив контакт з представниками правоохоронних органів, «під час якого була підтверджена інформація про затримання вказаних громадян України, а також наявність американського адвоката, який захищає права і законні інтереси одного з арештованих українців».

У свою чергу інформоване джерело повідомило «Інтерфакс-Україна», що одного з українців затримали в Німеччині і вже видали правоохоронним органам США. Щодо двох інших, один з яких був затриманий в Польщі, а інший - в Іспанії, американські правоохоронці очікують екстрадиції.

Нагадаємо, троє українців підозрюються у зламі тисячі комп'ютерних систем і викраденні мільйонів номерів кредитних карт клієнтів: потім хакери продавали дані за викуп.

Згідно з даними американського відомства, арештовані - громадяни України Дмитро Федоров (44 роки), Федір Хладир (33 роки) та Андрій Копак (30 років).