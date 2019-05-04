В «Нафтогазі» запевнили, що Росія не зможе блокувати реверс газу в Україну



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Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв

«Нафтогаз» готується перейти на розворот ГТС в реверсному напрямку у випадку припинення РФ транзиту газу з початку 2020 року

Російський газовий монополіст не зможе блокувати реверсні поставки газу з ЄС в Україну, тому що частка «Газпрому» в загальному споживанні Європи - тільки одна четверта.



Про це в інтерв'ю «Голосу Америки» заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.



«Європейський ринок – це велика ванна газу. «Газпром» там один з постачальників, його доля в загальному споживанні приблизно одна четверта, тобто ми купуємо газ з ванни, де Газпром як постачальник займає одну четверту. Чи можна це вважати російським газом?» - поставив риторичне запитання Коболєв.

«Я вважаю що, очевидно, - ні. На це є дуже простий тест - «Газпром» жодного разу не зміг нам перекрити газ Європейського Союзу. Якби це був російський газ, вони могли б це зробити, а вони цього жодного разу не змогли зробити», - пояснив свою позицію чиновник.



«Нафтогаз» готується перейти на розворот ГТС в реверсному напрямку у випадку припинення РФ транзиту газу з початку 2020 року. Виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко пояснив, що для цього, зокрема, проводиться реконструкція компресорної станції Бар (газопровід Союз, Вінницька обл.), що дасть додаткову надійність для здійснення поставок газу із заходу країни в східні регіони.



Вітренко також зазначив, що в разі припинення РФ транзиту газу через ГТС України не всі потужності на західному кордоні країни (42,5 млн куб. м/добу - Словаччина, 17,1 млн куб. м/добу - Угорщина, 6,4 млн куб. м/добу - Польща) можна буде задіяти для імпорту газу з боку Європи. За його підрахунками, найбільш відчутні проблеми очікуються на словацькому напрямку, де Україна отримуватиме вдвічі менше газу. Вітренко уточнив: це пояснюється тим, що не всі потужності з Європи, з Польщі та Угорщини, наприклад, є так званими безперервними потужностями.



Вітренко додав, що збалансувати ситуацію можна завдяки закачуванню в підземні сховища додаткових обсягів газу.