В НАТО розповіли про наймасштабніші навчання 2018 року

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Фото: Reuters

В рамках навчань шість бригад відпрацьовуватимуть ведення бойових дій на суші

В найбільших цьогорічних навчаннях НАТО Trident Juncture 2018, які відбудуться восени в Норвегії, візьме участь 40 тисяч осіб, 120 літаків і гелікоптерів та 70 кораблів.

Про це повідомляє інтернет-видання Naval Today.

Порівняно із навчаннями Trident Juncture 2015, в цьогорічних навчаннях візьмуть участь додатково 4 тисячі осіб і 10 кораблів. Окрім 29 країн-членів НАТО до навчань будуть також залучені контингенти збройних сил Швеції і Фінляндії.

За словами підполковника ВПС ФРН Стефана Дірра, який працює в якості координатора навчань Trident Juncture 2018, після завершення Холодної війни Альянс втратив досвід проведення таких масштабних навчань і має відновити потенціал у цій сфері.

Навчання Trident Juncture 2018 будуть проходити в два етапи. Так, із 25 жовтня до 7 листопада буде проходити активна фаза тренувань із масштабним залученням військових і техніки. Після цього із 14 до 23 листопада відбуватиметься командно-штабна фаза навчань в Неаполі.

Ціллю навчань Trident Juncture 2018 є відпрацювання питань колективної оборони держав-членів НАТО. В тому числі передбачається симуляція бойових дій на суші за участю шести бригад. Для Норвегії навчання Trident Juncture 2018 стануть можливість відпрацювати не лише питання прийому у випадку необхідності значної кількості сил, але і випробувати систему тотальної оборони.

Нагадаємо, раніше у міністерстві оборони України заявили, що понад 60% структур Генерального штабу Збройних сил України вже переведено на стандарти НАТО.