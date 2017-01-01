В НБУ назвали перешкоди для відновлення кредитування

76% банків очікують зростання корпоративних кредитів, 64% - зростання роздрібного кредитування

Повноцінному відновленню українськими банками кредитування перешкоджають неефективна судова система в країні і відсутність достатнього рівня захисту прав кредиторів. Про це заявила заступник голови НБУ Катерина Рожкова під час виступу на відкритому засіданні ради за участю банкірів та експертів, посилаючись на опитування банкірів.



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76% банків очікують зростання корпоративних кредитів, 64% - зростання роздрібного кредитування

Повноцінному відновленню українськими банками кредитування перешкоджають неефективна судова система в країні і відсутність достатнього рівня захисту прав кредиторів.

Про це заявила заступник голови НБУ Катерина Рожкова під час виступу на відкритому засіданні ради за участю банкірів та експертів, посилаючись на опитування банкірів.

«Неефективна судова система, відсутність достатнього рівня захисту прав кредиторів і є по суті основними недоліками, які стримують банки в активному відновлення кредитування», - сказала Рожкова.

При цьому вона зазначила, що за підсумками опитування в 2015 – початку 2016 року основними перешкодами в Україні для кредитування були військовий конфлікт, економічна та політична нестабільність, а також валютний та інфляційний ризики.

Рожкова підкреслила, що на сьогодні банківська система України достатньо капіталізована і має необхідної ресурсної базою.

Крім того, вона зазначила, що ставки за валютними депозитами знаходяться на історичному мінімумі, а за гривневими – на мінімумі за останні 6 років.

Також, за її словами, є позитивні очікування ринку, оскільки 76% банків очікують зростання корпоративних кредитів, 64% - зростання роздрібного кредитування.