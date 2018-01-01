В Нігерії вбили 36 людей через стадо овець

Інцидент стався в нігерійському штаті Замфара

В Нігерії 36 людей загинули в перестрілці через стадо овець. Про це повідомляє News Agency of Nigeria. Інцидент стався в селі Біране в нігерійському штаті Замфара. Так, місцеві мисливці 13 лютого виявили пастуха зі стадом, в якому, як вони вважали, були вкрадені з тваринами. Чоловік був змушений кинути отару і бігти. Після цього він



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Інцидент стався в нігерійському штаті Замфара

В Нігерії 36 людей загинули в перестрілці через стадо овець.

Про це повідомляє News Agency of Nigeria.

Інцидент стався в селі Біране в нігерійському штаті Замфара.

Так, місцеві мисливці 13 лютого виявили пастуха зі стадом, в якому, як вони вважали, були вкрадені з тваринами. Чоловік був змушений кинути отару і бігти.

Після цього він звернувся за допомогою до бандитів і умовив їх влаштувати засідку на мисливців.

Повідомляється, що між двома загонами зав'язалася перестрілка, на місце прибула поліція. Всього було виявлено 18 трупів, однак правоохоронці впевнені, що зловмисники забрали ще 18 тіл убитих з собою.

Пошуки злочинців тривають.