У нових iPhone знайшли ще одну проблему

Користувачі жаліються, що є проблеми зі вхідними дзвінками

Власники флагманської моделі смартфона Apple iPhone X масово скаржаться на проблеми з прийомом вхідних дзвінків. Про це повідомляє газета Financial Times. Користувачі на різних форумах стверджують, що дисплей пристрою не відображає інформацію про вхідний дзвінок протягом декількох секунд, незважаючи на те, що звуковий сигнал йде. Тому вони не



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Користувачі жаліються, що є проблеми зі вхідними дзвінками

Власники флагманської моделі смартфона Apple iPhone X масово скаржаться на проблеми з прийомом вхідних дзвінків. Про це повідомляє газета Financial Times.

Користувачі на різних форумах стверджують, що дисплей пристрою не відображає інформацію про вхідний дзвінок протягом декількох секунд, незважаючи на те, що звуковий сигнал йде. Тому вони не можуть вчасно відповісти на дзвінок.

«У момент надходження вхідного дзвінка на iPhone X чути рингтон, проте дисплей починає реагувати лише через 6-8 секунд», - поскаржився один з користувачів на сторінці служби підтримки Apple.

Компанія вже вивчає повідомлення про виникає проблеми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія Apple буде безкоштовно лагодити iPhone 7, у яких з'явиться помилка «немає мережі».