В Нью-Йорку українці пікетували Карнегі-хол, де виступав російський диригент Гергієв



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Протест проти концерту Гергієва у Нью-Йорку Фото: Георгій Тихий, Укрінформ

Російський диригент Валерій Гергієв в числі інших навесні 2014 року публічно висловився на підтримку політики Путіна щодо Криму та України

В Нью-Йорку біля концертного залу Карнегі-хол перед виступом російського диригента Валерія Гергієва, який підтримав анексію Криму, в суботу, 18 травня, пройшла акція протесту.

Про це повідомляє Укрінформ.

Мітингувальники тримали у руках плакати «Гергієв - путінський лакей», «Гергієв підтримує путінські війни», «Грузія, Україна, Сирія», «Прихильникам Путіна не раді у Нью-Йорку». Серед активістів були не лише українці, а й грузини та росіяни.

«У квітні 2014 року група діячів культури РФ підписала колективний лист на підтримку політики Путіна щодо анексії Криму. Кожного разу, коли диригент Гергієв приїжджає у Сполучені Штати, або десь виступає - а у нас є друзі у різних країнах - ми проводимо акції. Ми інформуємо публіку про його вчинок, про його підпис за номером 97. І поки він буде приїжджати, поки не відкличе свого підпису, ми будемо його зустрічати», - розповіла одна з організаторів акції Валерія Бардакова.

За її словами, акції приносять певний результат.

«Щоразу коли ми проводимо цей протест, є люди, які до мене підходять і кажуть, що здали квитки. Вони кажуть, що нічого не знали, дякують, що ми їх поінформували, і запевняють, що не підуть на концерт. Сьогодні теж дві пари американців підійшли до мене, і сказали, що здали квитки (квиток на концерт Гергієва коштує у середньому близько $100. - ред.)», - поділилася Бардакова.

Вона додала, що такі акції проводяться не лише проти Гергієва, а й проти решти підписантів листа на підтримку анексії Криму.

Як відомо, навесні 2014 року російські діячі культури публічно висловилися на підтримку політики Путіна щодо Криму та України. Відповідний лист до 19 березня підписали 511 осіб, серед них був і Валерій Гергієв.