В ОБСЕ хочуть допомогти повернути мобільний зв'язок на Донбас

Несправність кабелів на стороні терористів

Перший заступник глави ОБСЄ Олександр Хуг заявив, що спостережна місія готова сприяти налагодженню діалогу для відновлення мобільного зв’язку у районах, які не контролюються Україною. Про це він заявив під час прес-конференції «Оперативна інформація з техніки безпеки в Україні і діяльності СММ ОБСЄ». «Спеціальна



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Несправність кабелів на стороні терористів

Перший заступник глави ОБСЄ Олександр Хуг заявив, що спостережна місія готова сприяти налагодженню діалогу для відновлення мобільного зв’язку у районах, які не контролюються Україною.

Про це він заявив під час прес-конференції «Оперативна інформація з техніки безпеки в Україні і діяльності СММ ОБСЄ».

«Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЕ сприяла проведенню ремонту на кабелі у тих місцях, де не було зв’язку. У непідконтрольних уряду районах зв'язок було відновлено 19 січня. Ми знаємо про причини відсутності зв’язку, цивільне населення страждає від цього», - повідомив Хуг.

За його словами, місія готова допомогти налагодити діалог між сторонами для відновлення зв’язку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі на Донбасі за період з 19:30 30 січня по 19:30 31 січня зафіксували майже 90 вибухів.

Джерело: РБК-Україна