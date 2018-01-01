В ОБСЕ хочуть допомогти повернути мобільний зв'язок на Донбас
- Сьогодні, 15:11
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Несправність кабелів на стороні терористів
Перший заступник глави ОБСЄ Олександр Хуг заявив, що спостережна місія готова сприяти налагодженню діалогу для відновлення мобільного зв’язку у районах, які не контролюються Україною.
Про це він заявив під час прес-конференції «Оперативна інформація з техніки безпеки в Україні і діяльності СММ ОБСЄ».
«Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЕ сприяла проведенню ремонту на кабелі у тих місцях, де не було зв’язку. У непідконтрольних уряду районах зв'язок було відновлено 19 січня. Ми знаємо про причини відсутності зв’язку, цивільне населення страждає від цього», - повідомив Хуг.
За його словами, місія готова допомогти налагодити діалог між сторонами для відновлення зв’язку.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі на Донбасі за період з 19:30 30 січня по 19:30 31 січня зафіксували майже 90 вибухів.
Джерело: РБК-Україна