В ОБСЄ розкритикували умовний вирок вбивці журналіста Веремія

В ОБСЄ вважають, що рішення суду про умовний термін веде до безкарності

Представник Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив серйозне занепокоєння умовним терміном керівникові групи нападників-«тітушок» Юрію Крисіну. На його думку, подібне рішення системи правосуддя у справі про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія веде до безкарності.



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В'ячеслав Веремій

В ОБСЄ вважають, що рішення суду про умовний термін веде до безкарності

Представник Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив серйозне занепокоєння умовним терміном керівникові групи нападників-«тітушок» Юрію Крисіну. На його думку, подібне рішення системи правосуддя у справі про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія веде до безкарності.

«Вітаю обвинувачення одного з головних нападників та організаторів атаки, проте серйозно стурбований вироком, який обмежує право на правосуддя родину журналіста», - заявив він у суботу, 23 грудня, повідомляється на сайті ОБСЄ.

Дезір наголосив, що через понад три роки потому виконавців цього злочину досі повністю не притягнено до відповідальності. Він закликав Київ «проводити повні та ефективні розслідування усіх смертей журналістів та докласти всіх зусиль, аби покласти край безкарності подібних злочинів».

Нагадаємо, що 22 грудня Шевченківський райсуд Києва засудив Крисіна до чотирьох років позбавлення волі. Суд вирішив, що уродженець Горлівки Донецької області Крисін за гроші зібрав групу хуліганів-«тітушок» для протидії активістам протесту на Майдані. 18 лютого 2014 року ця група зупинила автомобіль, у якому їхав журналіст Веремій, витягла його та побила, у нього також вистрілили. Від отриманих поранень Веремій помер у лікарні. Крисіна засудили за статтею щодо хуліганства та призначили випробувальний термін у два роки.

Журналіста Веремія убили біля Михайлівської площі в Києві в ніч із 18 на 19 лютого 2014 року.

Джерело: Deutsche Welle