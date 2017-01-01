Справа Веремія: суд виніс вирок вбивці журналіста
- Вчора, 12:56
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Юрій Крисін визнав себе винним у хуліганстві.
Шевченківський районний суд Києва оголосив вирок у справі про напад на журналіста газети «Вєсті» В’ячеслава Веремія під час подій Євромайдану у лютому 2014 року.
Суд визнав винним обвинувачуваного у цій справі Юрія Крисіна. Йому призначено покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки.
Генеральна прокуратура просила для нього шість років позбавлення волі.
Крисін визнав себе винним у хуліганстві.
Нагадаємо, журналіста газети «Вєсті» вбили в Києві вночі 19 лютого 2014 року. Веремій разом із колегою на автомобілі повертався після роботи на Майдані, де виконував редакційне завдання. На розі вулиць Володимирської і Великої Житомирської в Києві на таксі, в якому вони їхали, напали невідомі особи з бейсбольними битками і зброєю, в касках, камуфляжі і чорних масках. Журналіст помер у лікарні швидкої допомоги від вогнепального поранення в живіт.
У 2014 році до арештованого у справі Веремія Крисіна було приставлено державну охорону через нібито загрозу його життю, а запобіжний захід було змінено на домашній арешт.
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Джерело: Радіо Свобода