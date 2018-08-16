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    В ОБСЄ стурбовані російськими військовими навчаннями у Придністров'ї

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    В ОБСЄ стурбовані російськими військовими навчаннями у Придністров'ї

    Місія ОБСЄ направила своїх співробітників у відповідну частину Зони Безпеки 14 і 15 серпня, але їм завадили провести повний моніторинг навчань

    Місія ОБСЄ в Молдові висловлює свою стурбованість у зв'язку з проведенням 14 і 15 серпня Оперативною групою російських військ у Придністров'ї несанкціонованих військових навчань, що включають форсування річки Дністер, в Зоні Безпеки.

    Про це поінформували в прес-службі місії ОБСЄ.

    «Згідно свого мандату, Місія ОБСЄ направила своїх співробітників у відповідну частину Зони Безпеки 14 і 15 серпня, але їм завадили провести повний моніторинг навчань.

    Відповідно до Принципів співпраці між Місією ОБСЄ та Об'єднаною контрольною комісією (ОКК) в Зоні Безпеки від 2004 року, Місія передала встановленими каналами всім делегаціям ОКК результати своїх спостережень», - йдеться в повідомленні.

    Підкреслюється також, що відповідно до Угоди про принципи мирного врегулювання збройного конфлікту в придністровському регіоні Республіки Молдова від 21 липня 1992 року, проведення військових навчань у Зоні Безпеки вимагає дозволу ОКК, що в даному конкретному випадку не було зроблено.

    Місія ОБСЄ в Молдові закликає всі сторони, залучені до виконання Угоди 1992 про принципи мирного врегулювання, повністю дотримуватися положень Угоди і режиму Зони Безпеки, а також відповідних рішень та положень ОКК, що відповідає інтересам усіх сторін.

    Кількома тижнями раніше співробітники Об'єднаної контрольної комісії і місії ОБСЄ в Молдові було зафіксовано незаконне переміщення в Зоні безпеки російської військової техніки, що також заборонено згаданою Угодою від 1992 року.

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