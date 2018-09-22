В Одесі арештували двох поліцейських, які підкинули чоловіку наркотики



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В Одесі заарештували поліцейських, які підкидали людям наркотики і вимагали хабарі

Стражі порядку вимагали у потерпілого $1,5 тисячі

В Одесі суд ухвалив рішення заарештувати з правом застави по 2 млн грн двох поліцейських, які підкинули чоловікові наркотики і вимагали $1,5 тис. Про це повідомила прес-секретар прокуратури Одеської області Інна Верба, передає УНІАН.

За її словами, відповідне рішення пізно ввечері 21 вересня ухвалив Приморський районний суд Одеси. Зокрема, двох співробітників відділу протидії наркозлочинності обласної поліції взято під варту терміном на 60 діб. Як альтернатива судом призначена застава - по 2 млн гривень за кожного.

За даними Верби, поки що гроші не внесено. Також встановлено, що підозрювані налагодили механізм отримання хабарів від місцевих наркозалежних осіб за непритягнення їх до кримінальної відповідальності за зберігання і збут наркотичних засобів. Вартість своїх «послуг» зловмисники оцінювали від $500 до $20 тис. залежно від платоспроможності «клієнтів».

20 вересня в Одесі були затримані двоє поліцейських, які підкинули громадянину наркотики і вимагали $1,5 тис. хабара. За даними прес-служби прокуратури в Одеській області, двох співробітників відділу протидії наркозлочинності обласної поліції викрили в той час, коли вони підкинули своїй потенційній жертві пакет із наркотиками. Було відкрито кримінальне провадження за фактом одержання неправомірної вигоди, що пов'язане з вимаганням (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу).