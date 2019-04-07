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    В Одесі горів житловий будинок, загинула жінка

    • Розсилка
    В Одесі горів житловий будинок, загинула жінка

    Під час гасіння пожежі було врятовано постраждалого чоловіка

    Сьогодні вночі, в Одесі у житловому 5-поверховому будинку, в одній із квартир, сталась пожежа. Під час гасіння пожежі було врятовано чоловіка, та виявлено загиблу 68-річну господарку квартири, повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС в Одеській області.

    «До місця виклику о 00:14 прибуло пожежно-рятувальне відділення 9-ї державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальниками було встановлено, що сталось загоряння в квартирі на п’ятому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Вогнеборці пожежу локалізували о 00:39 та її ліквідували о 01:23 на площі 15 кв. м», — йдеться у повідомленні.

    Під час гасіння пожежі було врятовано постраждалого чоловіка. Його госпіталізовано до лікарні у тяжкому стані. На місці пожежі виявлено загиблу 68-річну господарку квартири.

    До ліквідації пожежі залучались 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 22 чоловіка особового складу. Причина пожежі встановлюється.

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