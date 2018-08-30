В одному із регіонів Нової Зеландії заборонять котів



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Після смерті домашніх улюбленців мешканцям південного регіону країни буде заборонено заводити нових

Влада регіону Омауі на півдні Нової Зеландії виступила з ініціативою заборонити всіх домашніх котів з метою захистити аборигенних тварин.

Як пише The Guardian, згідно з планом, всіх котів у регіоні стерилізують, оснастять мікрочіпами і зареєструють. Потім, коли вони помруть, їхнім власникам буде заборонено заводити нового вусатого друга.

«Ми тут не ненависники котів. Але ми хотіли б бачити відповідальність власників домашніх тварин. І насправді це не місце для котів», - сказав Джон Коллінз з Omaui Landcare Trust.

Начальник відділу з біологічної безпеки в регіоні Алі Меаде, сказав, що якщо ініціатива буде ухвалена, це значно покращить життя новозеландських птахів. Однак, не всі новозеландці раді забороні котів.

Мешканка регіону Омауі Ніко Джарвіс сказала, що вона була шокована ініціативою і планує оскаржувати план через спеціальну петицію. Жінка розповіла, що у неї три кота. І це єдиний ефективний спосіб боротьби з проблемою гризунів у регіоні.

«Якщо у мене не буде кота, то жити в моєму будинку буде шкідливо», - сказала вона.

За словами Джарвіс, нова ініціатива місцевої влади може бути порушенням прав громадян, тому що вона «не регулює можливості мати кота, а просто забороняє це».

Рішення щодо котів з’явилося на тлі того, як Нова Зеландія шукає способи виконати амбітний план стати країною без хижаків до 2050 року. Зокрема, в країні хочуть винищити всі представлені види щурів, горностаїв і опосумів.