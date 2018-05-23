В окупованому Донецьку вибухнула маршрутка
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Вибух, за словами очевидців, стався в нижній частині автомобіля
Жителі Донецька пишуть у соцмережах про вибух у салоні маршрутного таксі в центрі міста. Інцидент стався вранці в середу, 23 травня, в районі проспекту Ілліча.
За припущеннями очевидців, усередині салону могла здетонувати граната.
На фото видно, що маршрутка стоїть посеред перехрестя, і з неї йде чорний густий дим.
В центре Донецка произошел взрыв. Блин, я думала, что показалось. А нет. Все таки взрыв(( pic.twitter.com/gjSS2ZjTP4— Svetlana (@Lana_mem) 23 травня 2018 р.
Як пізніше повідомили сепаратистські ЗМІ, в автобусі №38 який їхав за маршрутом Гладківка - ЦУМ, стався гучний хлопок, після чого весь автобус став задимленим, сталося загоряння.
Водій тут же відкрив двері і випустив пасажирів. А сам став боротися з вогнем за допомогою вогнегасника. Пожежу загасили швидко. Ніхто не постраждав.