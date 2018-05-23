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    В окупованому Донецьку вибухнула маршрутка

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    Вибух маршрутки у Донецьку - В окупованому Донецьку вибухнула маршрутка
    Вибух маршрутки у Донецьку

    Вибух, за словами очевидців, стався в нижній частині автомобіля

    Жителі Донецька пишуть у соцмережах про вибух у салоні маршрутного таксі в центрі міста. Інцидент стався вранці в середу, 23 травня, в районі проспекту Ілліча.

    За припущеннями очевидців, усередині салону могла здетонувати граната.

    На фото видно, що маршрутка стоїть посеред перехрестя, і з неї йде чорний густий дим.

    Як пізніше повідомили сепаратистські ЗМІ, в автобусі №38 який їхав за маршрутом Гладківка - ЦУМ, стався гучний хлопок, після чого весь автобус став задимленим, сталося загоряння.

    Водій тут же відкрив двері і випустив пасажирів. А сам став боротися з вогнем за допомогою вогнегасника. Пожежу загасили швидко. Ніхто не постраждав.

     

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