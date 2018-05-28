В окупованому Криму ФСБ затримала українця за спробу продажу зброї, - ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українця затримані при намаганні збуту пістолета ТТ

Федеральна служба безпеки Російської Федерації затримала в окупованому Криму двох людей за спробу продажу зброї, серед яких є нібито громадянин України, передає «Крим.Реалії».

За інформацією видання, російські ЗМІ з посиланням на прес-службу ФСБ повідомили, що при «намаганні збуту пістолета ТТ затримані громадянин України 1986 року народження та громадянки Росії 1992 року народження».

Також зазначається, що слідчими органами вирішується питання про порушення кримінальної справи за.2 ст.222 КК Росії.

Варто зазначити, наразі на офіційному сайті ФСБ РФ також інформації немає.