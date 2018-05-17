В окупованому Криму знову «не сезон»: у мережі показали фото порожньої і захаращеної Ялти
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У соцмережі зазначають, який туристичний сезон в окупованій Ялті, така і набережна
В окупованій Ялті міський сад у центрі набережної перебуває в жалюгідному стані.
Про це йдеться на сторінці RoksolanaToday&Крим у Twitter.
«Запустіння частини міського саду в самому центрі набережної Ялти. Бамбука здебільшого немає, все перекопано траншеями, заросло величезними бур'янами, купа сміття, туалетних папірців і розбитого бетону», - наголошується в підписі під фото.
Николаевка— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 3 травня 2018 р.
готовность к несезону 2018 абсолютная pic.twitter.com/g6BDMlhIPD
Раніше в мережі опублікували фото зруйнованих пляжів Криму – на них валяється неприбране сміття, сходи і підходи до води розбиті.
Николаевка— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 3 травня 2018 р.
Будь готов !
Зачем?
несезон 2018 pic.twitter.com/2L6gKCj6Ln
Знімки були зроблені на пляжах Миколаївки.