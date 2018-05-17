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    В окупованому Криму знову «не сезон»: у мережі показали фото порожньої і захаращеної Ялти

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    У соцмережі зазначають, який туристичний сезон в окупованій Ялті, така і набережна

    В окупованій Ялті міський сад у центрі набережної перебуває в жалюгідному стані.

    Про це йдеться на сторінці RoksolanaToday&Крим у Twitter.

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    В окупованому Криму знову «не сезон»: у мережі показали фото порожньої і захаращеної Ялти
    В окупованому Криму знову «не сезон»: у мережі показали фото порожньої і захаращеної Ялти
    В окупованому Криму знову «не сезон»: у мережі показали фото порожньої і захаращеної Ялти
    В окупованому Криму знову «не сезон»: у мережі показали фото порожньої і захаращеної Ялти
    В окупованому Криму знову «не сезон»: у мережі показали фото порожньої і захаращеної Ялти
    В окупованому Криму знову «не сезон»: у мережі показали фото порожньої і захаращеної Ялти
    В окупованому Криму знову «не сезон»: у мережі показали фото порожньої і захаращеної Ялти
    В окупованому Криму знову «не сезон»: у мережі показали фото порожньої і захаращеної Ялти

    «Запустіння частини міського саду в самому центрі набережної Ялти. Бамбука здебільшого немає, все перекопано траншеями, заросло величезними бур'янами, купа сміття, туалетних папірців і розбитого бетону», - наголошується в підписі під фото.

    Раніше в мережі опублікували фото зруйнованих пляжів Криму – на них валяється неприбране сміття, сходи і підходи до води розбиті.

    Знімки були зроблені на пляжах Миколаївки.



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