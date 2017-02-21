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    В окупованому Криму знову обшукують кримських татар

    Причина обшуків, а також, хто їх проводить, поки невідомі
    Вранці 5 січня в Сімферополі проходять обшуки у кримських татар. Про це повідомляє «Кримська солідарність» у Facebook. Обшуки проходять за двома адресами у районі Лесі Українки: на вулиці Садибній (Марковича), 34 і вулиці Туристів, 49. «Обшуки почалися близько 6 години ранку. Обидва домоволодіння належать рідним сестрам:
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    Причина обшуків, а також, хто їх проводить, поки невідомі

    Вранці 5 січня в Сімферополі проходять обшуки у кримських татар. Про це повідомляє «Кримська солідарність» у Facebook.

    Обшуки проходять за двома адресами у районі Лесі Українки: на вулиці Садибній (Марковича), 34 і вулиці Туристів, 49.

    «Обшуки почалися близько 6 години ранку. Обидва домоволодіння належать рідним сестрам: Кантемирова Хатідже Алімівна і Базірова Зера Алімівна», - йдеться в повідомленні.

    Причина обшуків, а також, хто їх проводить, поки невідомі.

    Як відомо, вранці 26 грудня в Сімферополі пройшло два обшуки в будинках кримських татар по вулиці Дарвіна і Хайри Емір-Заде, 33. 

    Хто і на якій підставі проводив обшук, було невідомо, але на одязі силовиків були нашивки ОМОНу РФ.

    Також 23 листопада в різних районах Криму відбулися обшуки в будинках кримських татар і затримання активістів національного руху за нібито «вимагання в особливо великому розмірі» у громадянина Туреччини.

    Серед затриманих Бекір Дегерменджі, Куртсеїт Абдуллаєв, Асан Чапух, Руслан Трубач і Кязім Аметов. Їм інкримінують вимагання, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 163 Кримінального кодексу). 

     

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