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    Українського політв'язня звільнили з колонії в окупованому Криму

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    Олександр Стешенко вже зустрівся на материковій Україні з постпредом&nbsp;президента в Криму - Українського політв'язня звільнили з колонії в окупованому Криму
    Олександр Стешенко вже зустрівся на материковій Україні з постпредом президента в Криму

    Олександр Стешенко вже повернувся додому в Харків

    Українського політв'язня Олександра Стешенка звільнили з кримської колонії, він вже повернувся додому в Харків.

    Про це повідомив у Facebook постійний представник президента України в Криму Антон Корневич.

    Він зазначив, що зустрівся зі звільненим українським політв'язням і обговорив неправомірні дії окупаційних органів в Криму.

    «Сподіваюся, що правоохоронні органи автономії, а також органи міжнародного правосуддя нададуть належну оцінку порушень прав людини та військових злочинів, вчинених представниками окупаційної влади в Криму», - повідомив Корневич.

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    Олександр Стешенко був затриманий у квітні 2018 окупаційною владою Криму і незаконно засуджений до двох років позбавлення волі за нібито підпал будинку муфтія Криму Еміралі Аблаєв.

    Стешенко зателефонував своїй матері і сказав, що на в'їзді в Крим його затримують працівники прикордонної служби ФСБ Росії. Він їхав на зустріч до дівчини, з якою спілкувався тривалий час.

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