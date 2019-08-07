Українського політв'язня звільнили з колонії в окупованому Криму
Олександр Стешенко вже повернувся додому в Харків
Українського політв'язня Олександра Стешенка звільнили з кримської колонії, він вже повернувся додому в Харків.
Про це повідомив у Facebook постійний представник президента України в Криму Антон Корневич.
Він зазначив, що зустрівся зі звільненим українським політв'язням і обговорив неправомірні дії окупаційних органів в Криму.
«Сподіваюся, що правоохоронні органи автономії, а також органи міжнародного правосуддя нададуть належну оцінку порушень прав людини та військових злочинів, вчинених представниками окупаційної влади в Криму», - повідомив Корневич.
Олександр Стешенко був затриманий у квітні 2018 окупаційною владою Криму і незаконно засуджений до двох років позбавлення волі за нібито підпал будинку муфтія Криму Еміралі Аблаєв.
Стешенко зателефонував своїй матері і сказав, що на в'їзді в Крим його затримують працівники прикордонної служби ФСБ Росії. Він їхав на зустріч до дівчини, з якою спілкувався тривалий час.