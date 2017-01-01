В Опоблоці розкол: група Ахметова може вийти з лав партії, - нардеп

Представники Ахметова в ОБ незадоволені діями групи Фірташа

Провідні функціонери групи Рината Ахметова в партії Опозиційний блок незадоволені діяльністю конкуруючої внутрішньопартійної групи Дмитра Фірташа. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook народний депутат Дмитро Тимчук, коментуючи ситуацію з розколом в Опоблоці. За його даними, представники Ахметова звинувачують представників групи



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Бізнесмен Ринат Ахметов

Представники Ахметова в ОБ незадоволені діями групи Фірташа

Провідні функціонери групи Рината Ахметова в партії Опозиційний блок незадоволені діяльністю конкуруючої внутрішньопартійної групи Дмитра Фірташа. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook народний депутат Дмитро Тимчук, коментуючи ситуацію з розколом в Опоблоці.

За його даними, представники Ахметова звинувачують представників групи Фірташа в спробі зміни опозиційного курсу ОБ і зборі компрометуючих матеріалів на групу Ахметова.

«В контексті зазначеного, функціонери групи Ахметова розглядають можливість виходу з лав ОБ і продовження політичної діяльності в рамках нового політичного проекту. З метою реалізації своїх намірів вони замовили проведення незалежного соціологічного дослідження електоральних уподобань населення для визначення напрямків подальшої діяльності нового політичного проекту групи Ахметова Старт масштабного дослідження запланований на початок 2018 року», - повідомив Тимчук.

Як відомо, нещодавно Нестор Шуфрич вийшов з Опозиційного блоку і прийняв запрошення нардепа від цієї ж фракції Вадима Рабіновича вступити в його партію «За життя».

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