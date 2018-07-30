В оточенні Кобзона запевняють, що в артиста «погіршень нема»
-
Розсилка
Кобзон потрапив до лікарні 27 липня
Прес-секретар Кобзона розповіла про стан артиста
Російський співак та улюбленець Путіна Йосип Кобзон досі перебуває в лікарні, його стан залишається незмінним.
Про це повідомила прес-секретар співака Варвара Виноградова, пише російська преса.
«Немає жодних змін у гіршу сторону», — сказала вона.
Також російські ЗМІ стверджують, що «відомості про те, що наразі Кобзон перебуває в реанімації, також невірні».
«Артист проходить планове лікування», - додала прес-секретар.
Раніше повідомлялося про госпіталізацію Кобзона. Зазначалося, що співак перебуває у стабільно важкому стані.
У суботу російські ЗМІ повідомили, що Кобзон впав у кому, а його стан різко погіршився. Впродовж 13 років він бореться з онкологічним захворюванням. У 2004-му артисту зробили першу операцію, в 2009-му – другу.