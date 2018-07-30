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    В оточенні Кобзона запевняють, що в артиста «погіршень нема»

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    <p>Кобзон потрапив до лікарні 27 липня&nbsp;</p> - В оточенні Кобзона запевняють, що в артиста «погіршень нема»

    Кобзон потрапив до лікарні 27 липня 

    Прес-секретар Кобзона розповіла про стан артиста

    Російський співак та улюбленець Путіна Йосип Кобзон досі перебуває в лікарні, його стан залишається незмінним.

    Про це повідомила прес-секретар співака Варвара Виноградова, пише російська преса.

    «Немає жодних змін у гіршу сторону», — сказала вона.

    Також російські ЗМІ стверджують, що «відомості про те, що наразі Кобзон перебуває в реанімації, також невірні».

    «Артист проходить планове лікування», - додала прес-секретар.

    Раніше повідомлялося про госпіталізацію Кобзона. Зазначалося, що співак перебуває у стабільно важкому стані.

    У суботу російські ЗМІ повідомили, що Кобзон впав у кому, а його стан різко погіршився. Впродовж 13 років він бореться з онкологічним захворюванням. У 2004-му артисту зробили першу операцію, в 2009-му – другу.

     Україна позбавила народного артиста Росії Йосипа Кобзона державних нагород, і заблокувала його активи. Про це йдеться в указі президента України №126/2018. Раніше російського артиста і депутата Державної думи від «Єдиної Росії» Йосипа Кобзона позбавили звання почесного громадянина міста Слов'янськ Донецької області.
    Кобзон неодноразово відвідував підконтрольні бойовикам міста Донецьк і Луганськ з концертами, також заявляючи про підтримку членів незаконних збройних формувань на Донбасі. Ватажки бойовиків нагородили Кобзона знаками «За заслуги перед «ДНР/ЛНР».
    Міністерство культури України внесло артиста до списку осіб, що загрожують національній безпеці країни. Кобзону заборонений в'їзд на територію України, країн ЄС та США.
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