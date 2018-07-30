В оточенні Кобзона запевняють, що в артиста «погіршень нема»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кобзон потрапив до лікарні 27 липня

Прес-секретар Кобзона розповіла про стан артиста

Російський співак та улюбленець Путіна Йосип Кобзон досі перебуває в лікарні, його стан залишається незмінним.

Про це повідомила прес-секретар співака Варвара Виноградова, пише російська преса.

«Немає жодних змін у гіршу сторону», — сказала вона.

Також російські ЗМІ стверджують, що «відомості про те, що наразі Кобзон перебуває в реанімації, також невірні».

«Артист проходить планове лікування», - додала прес-секретар.

Раніше повідомлялося про госпіталізацію Кобзона. Зазначалося, що співак перебуває у стабільно важкому стані.

У суботу російські ЗМІ повідомили, що Кобзон впав у кому, а його стан різко погіршився. Впродовж 13 років він бореться з онкологічним захворюванням. У 2004-му артисту зробили першу операцію, в 2009-му – другу.

Україна позбавила народного артиста Росії Йосипа Кобзона державних нагород, і заблокувала його активи. Про це йдеться в указі президента України №126/2018. Раніше російського артиста і депутата Державної думи від «Єдиної Росії» Йосипа Кобзона позбавили звання почесного громадянина міста Слов'янськ Донецької області.

Кобзон неодноразово відвідував підконтрольні бойовикам міста Донецьк і Луганськ з концертами, також заявляючи про підтримку членів незаконних збройних формувань на Донбасі. Ватажки бойовиків нагородили Кобзона знаками «За заслуги перед «ДНР/ЛНР».

Міністерство культури України внесло артиста до списку осіб, що загрожують національній безпеці країни. Кобзону заборонений в'їзд на територію України, країн ЄС та США.