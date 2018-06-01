В перший день літа у Росії випав сніг (фото, відео)

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В Ульяновську зараз температура повітря становить максимум +6 тепла

У російському місті Ульяновськ в перший день літа випав сніг.

Про це повідомляють користувачі соціальних мереж.

Так, на відео і фото в соціальних мережах видно, що в місті випав шар снігу, товщиною в кілька сантиметрів.

Згідно з інформацією на сервісах погоди, в Ульяновську зараз температура повітря становить максимум +6 тепла.

Нагадаємо, 17 травня несподівано травневий сніг випав відразу в двох областях Казахстану - Павлодарській і Карагандинській. У Карагандинській області сніг випав в селищі Молодіжне Осакаровского району.

Також 13 травня південь Франції засипало травневим снігом.