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    В перший день літа у Росії випав сніг (фото, відео)

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    В перший день літа у Росії випав сніг (фото, відео)

    В Ульяновську зараз температура повітря становить максимум +6 тепла

    У російському місті Ульяновськ в перший день літа випав сніг.

    Про це повідомляють користувачі соціальних мереж.

    Так, на відео і фото в соціальних мережах видно, що в місті випав шар снігу, товщиною в кілька сантиметрів.

    Згідно з інформацією на сервісах погоди, в Ульяновську зараз температура повітря становить максимум +6 тепла.

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    В перший день літа у Росії випав сніг (фото, відео)
    В перший день літа у Росії випав сніг (фото, відео)
    В перший день літа у Росії випав сніг (фото, відео)
    В перший день літа у Росії випав сніг (фото, відео)

    Нагадаємо, 17 травня несподівано травневий сніг випав відразу в двох областях Казахстану - Павлодарській і Карагандинській. У Карагандинській області сніг випав в селищі Молодіжне Осакаровского району.

    Також 13 травня південь Франції засипало травневим снігом

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