В перший день літа у Росії випав сніг (фото, відео)
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В Ульяновську зараз температура повітря становить максимум +6 тепла
У російському місті Ульяновськ в перший день літа випав сніг.
Про це повідомляють користувачі соціальних мереж.
Так, на відео і фото в соціальних мережах видно, що в місті випав шар снігу, товщиною в кілька сантиметрів.
Згідно з інформацією на сервісах погоди, в Ульяновську зараз температура повітря становить максимум +6 тепла.
Нагадаємо, 17 травня несподівано травневий сніг випав відразу в двох областях Казахстану - Павлодарській і Карагандинській. У Карагандинській області сніг випав в селищі Молодіжне Осакаровского району.
Також 13 травня південь Франції засипало травневим снігом.