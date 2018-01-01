В Перу автобус зірвався у прірву: загинули понад 25 осіб
- Сьогодні, 01:59
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Аварія сталась приблизно в 70 кілометрах на північ від столиці Ліма
Більше 25 людей загинули в Перу в результаті падіння рейсового автобуса в прірву.
Про це повідомляє Voice of America з посиланням на представника місцевої поліції Діно Ескудеро.
«Загиблих більше 25, але у нас немає точних даних», - заявив він.
Трагедія сталася на Панамериканському шосе в районі Пасамайо. Всього в автобусі в момент аврії їхали не менше 50 осіб, тож кількість загиблих у ДТП може збільшитись.
Аварія сталась приблизно в 70 кілометрах на північ від столиці Ліма, у важкодоступній для рятувальників області Пасамайо.
Влада почала розслідування обставин трагедії. Одна з версій – причиною автокатастрофу могло спричинити зіткнення автобуса з автомобілем.
Раніше повідомлялося, що у Києві на повороті на Білогородку біля Житомирської траси сталася п’яна ДТП, учасником якої став суддя з Білої Церкви.