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    В Перу автобус зірвався у прірву: загинули понад 25 осіб

    Аварія сталась приблизно в 70 кілометрах на північ від столиці Ліма
    Більше 25 людей загинули в Перу в результаті падіння рейсового автобуса в прірву. Про це повідомляє Voice of America з посиланням на представника місцевої поліції Діно Ескудеро. «Загиблих більше 25, але у нас немає точних даних», - заявив він. Трагедія сталася на Панамериканському шосе в районі Пасамайо. Всього в автобусі в момент
    • Сьогодні, 01:59
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    Аварія сталась приблизно в 70 кілометрах на північ від столиці Ліма

    Більше 25 людей загинули в Перу в результаті падіння рейсового автобуса в прірву.

    Про це повідомляє Voice of America з посиланням на представника місцевої поліції Діно Ескудеро.

    «Загиблих більше 25, але у нас немає точних даних», - заявив він.

    Трагедія сталася на Панамериканському шосе в районі Пасамайо. Всього в автобусі в момент аврії їхали не менше 50 осіб, тож кількість загиблих у ДТП може збільшитись.

    Аварія сталась приблизно в 70 кілометрах на північ від столиці Ліма, у важкодоступній для рятувальників області Пасамайо.

    Влада почала розслідування обставин трагедії. Одна з версій – причиною автокатастрофу могло спричинити зіткнення автобуса з автомобілем.

    Раніше повідомлялося, що у Києві на повороті на Білогородку біля Житомирської траси сталася п’яна ДТП, учасником якої став суддя з Білої Церкви.

    ДТП аварія розслідування
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