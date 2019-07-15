В поліції обіцяють покращити кімнати для затриманих



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Голова Нацполіції наголосив, що саме відсутність належно облаштованих кімнат для затриманих не дає змогу провести заходи адміністративно-профілактичного характеру

У Нацполіції розпочали роботу над поліпшенням умов для доставлених до поліції осіб. Зокрема, це стосується осіб, затриманих в порядку ст.208 КПК України, або тих, хто скоїв адміністративне правопорушення, зокрема – сімейних дебоширів. Аби поліпшити умови перебування затриманих, у підрозділах поліції будуть облаштовані кімнати, які відповідатимуть міжнародним стандартам.

Про це йшлося у понеділок, 15 липня, на нараді з участю працівників Управління забезпечення прав людини Національної поліції України.

Як повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, під час підбиття підсумків роботи Управління забезпечення прав людини Нацполіції очільник відомства Сергій Князєв поставив завдання керівнику зазначеного Управління щодо створення робочої групи, яка детально розробить механізм удосконалення роботи кімнат для затриманих. Вони повинні бути облаштовані за міжнародними стандартами.

Також співробітники УЗПЛ будуть залучені до контролю за станом утримання затриманих осіб.

Князєв повідомив, що на даний час у підрозділах відомства не функціонують належним чином приміщення для короткострокового утримання осіб, затриманих і доставлених до поліції. Зокрема, це стосується осіб, які затримуються по ст. 208 КПК або скоїли адміністративні правопорушення.

«Ми не можемо тримати, наприклад, сімейного дебошира у райвідділі певний час. І він, потрапляючи додому, продовжує знущатися над рідними. Або відразу після виходу з приміщення райвідділу скоює хуліганські дії», – зазначив Князєв.

Голова Нацполіції наголосив, що саме відсутність належно облаштованих кімнат для затриманих не дає змогу провести заходи адміністративно-профілактичного характеру, а відтак коло потерпілих від дій правопорушників може збільшитися.