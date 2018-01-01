В Польщі відмовилися від ідеї створення музею «полокосту»

Створення музею могло б загострити відносини із євреями

Заступник Міністра культури Польщі відмовився від пропозиції низки академіків створити музей, де б висвітлювалося питання жертв нацистського режиму серед польського населення (полокост – по аналогії із Голокостом). Даний термін був запропонований письменником і вченим Мареком Кочаном на початку лютого 2018 року, для того, щоб показати



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Термін «полокост» почали використовувати польські користувачі Twitter з 2012 року

Створення музею могло б загострити відносини із євреями

Заступник Міністра культури Польщі відмовився від пропозиції низки академіків створити музей, де б висвітлювалося питання жертв нацистського режиму серед польського населення (полокост – по аналогії із Голокостом). Даний термін був запропонований письменником і вченим Мареком Кочаном на початку лютого 2018 року, для того, щоб показати масштаби жертв серед польського населення. На його думку музей щодо цього питання має бути створений якомога раніше. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

На минулому тижні дану ідею підтримав заступник Міністра культури Ярослав Сєллін. Проте на фоні критики ідеї Кочана, Сєллін в понеділок був змушений відмовитися від підтримки ідеї музею «полокосту», оскільки це може загострити відносини із євреями. За словами заступника Міністра культури його неправильно зрозуміли.

Також Ярослав Сєллін заявив про те, що закон по криміналізації твердження про причетність поляків до Голокосту не вступить в дію поки відповідне рішення по ньому не винесе Конституційний трибунал. Глава даного органу Юлія Пшилембська була призначена на посаду нинішньою правлячою партією «Право і справедливість» (PiS).