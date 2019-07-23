В РФ не дорахувалися зайнятих у малому і середньому бізнесі



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Кількість зайнятих в малому і середньому бізнесі в РФ до 2024 року планують збільшити до 25 млн. осіб

Сбербанк РФ підрахував кількість зайнятих в малому і середньому бізнесі – мова йде про 18,3 млн. осіб або 25,6% від загальної кількості робочої сили. Про це пише видання РБК.

Найбільша кількість працюючих в малому і середньому бізнесі зафіксована в сфері торгівлі – 31,4% від загальної кількості робочої сили в цій сфері. Відповідні показники в обробній промисловості складають 15%, а в будівництві 10%. 95,6% компаній, які працюють в сфері операцій із нерухомістю належать до малого і середнього бізнесу.

Серед компаній, які займаються професійною, науковою і технічною діяльністю, показник малого і середнього бізнесу складає 54,9%, а в сфері торгівлі 50,6%.

Проте, проблемою даної статистики є те, що коли в липні 2018 року розроблявся відповідний план національного проекту розвитку малого і середнього бізнесу, держава виходила із показника 19,2 млн. осіб зайнятих в цій сфері. До 2024 року передбачається збільшити кількість зайнятих в сфері малого і середнього бізнесу до 25 млн. осіб. Доля ж цього типу бізнесу в РФ складала 21,9% ВВП в 2017 році. Показники для розвиненої економіки щодо долі середнього і малого бізнесу в ВВП складають 50-60% в середньому.