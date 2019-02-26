В РФ під виглядом прямих іноземних інвестицій виводяться кошти в офшори



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Експерти звернули увагу на те, що в РФ раніше прямі інвестиції не виводилися під такими класифікаціями економічної діяльності

7,9 млрд доларів були виведені на Кіпр

Центральний банк РФ опублікував статистику щодо динаміки прямих іноземних інвестицій в третьому кварталі 2018 року. Основний відтік капіталів за цей період ішов під двома класифікаціями економічної діяльності: «професійна, наукова і технічна діяльність» та «адміністративна діяльність та супутні послуги».

Про це пише російське видання «Коммерсантъ».

По першій класифікації із РФ вивели 4,7 млрд доларів, а по другій 3,5 млрд доларів. Більшість цих коштів (7,9 млрд доларів) була переведена на Кіпр через боргові інструменти. Експерти звернули увагу на те, що в РФ раніше прямі інвестиції не виводилися під такими класифікаціями економічної діяльності.

Як наслідок, мова йде не про реальні прямі іноземні інвестиції, а про податкову оптимізацію, виведення коштів в офшори чи просто перетворення їх в готівку.