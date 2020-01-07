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    В Рівному відключили водопостачання

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    В Рівному відключили водопостачання

    Без води залишиться центральна частина міста

    У Рівному через аварію на водопроводі відключають водопостачання.

    Про це повідомляє пресслужба «Рівнеоблводоканалу».

    Зазначається, що надвечір, 6 січня, на водопроводі по вулиці Пушкіна стався порив.

    «Щоб не псувати мешканцям центральної частини міста свято, було прийнято рішення не перекривати водопостачання на Святвечір, а вирішили зробити це вночі - з 00:00 години», - йдеься в повідомленні.

    Вже завтра з ранку вся необхідна спецтехніка та аварійні бригади «Рівнеоблводоканалу» працюватимуть над усуненням пошкодження.

    «Наші спеціалісти докладуть максимум зусиль, аби якомога швидше ліквідувати аварійну ситуацію та відновити водопостачання в найкоротші терміни», - сказано в повідомленні.

    Рівне водопостачання
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