В Рівному відключили водопостачання



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Без води залишиться центральна частина міста

У Рівному через аварію на водопроводі відключають водопостачання.

Про це повідомляє пресслужба «Рівнеоблводоканалу».

Зазначається, що надвечір, 6 січня, на водопроводі по вулиці Пушкіна стався порив.

«Щоб не псувати мешканцям центральної частини міста свято, було прийнято рішення не перекривати водопостачання на Святвечір, а вирішили зробити це вночі - з 00:00 години», - йдеься в повідомленні.

Вже завтра з ранку вся необхідна спецтехніка та аварійні бригади «Рівнеоблводоканалу» працюватимуть над усуненням пошкодження.

«Наші спеціалісти докладуть максимум зусиль, аби якомога швидше ліквідувати аварійну ситуацію та відновити водопостачання в найкоротші терміни», - сказано в повідомленні.