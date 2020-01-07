В Рівному відключили водопостачання
Без води залишиться центральна частина міста
У Рівному через аварію на водопроводі відключають водопостачання.
Про це повідомляє пресслужба «Рівнеоблводоканалу».
Зазначається, що надвечір, 6 січня, на водопроводі по вулиці Пушкіна стався порив.
«Щоб не псувати мешканцям центральної частини міста свято, було прийнято рішення не перекривати водопостачання на Святвечір, а вирішили зробити це вночі - з 00:00 години», - йдеься в повідомленні.
Вже завтра з ранку вся необхідна спецтехніка та аварійні бригади «Рівнеоблводоканалу» працюватимуть над усуненням пошкодження.
«Наші спеціалісти докладуть максимум зусиль, аби якомога швидше ліквідувати аварійну ситуацію та відновити водопостачання в найкоротші терміни», - сказано в повідомленні.