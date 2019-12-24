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    «Вінницяоблкодоканал» попереджає про відключення водопостачання

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    «Вінницяоблкодоканал» попереджає про відключення водопостачання

    Комунальники попереджають про ремонтні роботи у місті

    26 грудня у Вінниці знову відбудеться відключення централізованого водопостачання. Згідно повідомлення водоканалу, на Старому місті та в районі Слов’янки виконуватимуть ремонтні роботи.

    З 26 грудня 09:00 по 27 грудня до 20:00 будуть виконуватись заходи по реконструкції водопровідної мережі мм по І пров. Українському 5-15. Можливе зниження тиску водогоні на Старому місті.

    26 грудня з 09:00 до 20:00 будуть ремонтуватимуть мережу водопостачання по вул. Д. Галицького, 50.

    Буде відсутнє водопостачання за наступними адресами:

    • вул. Миколайчука, 19;
    • вул. Д. Галицького, 50, 58, 50-а (ЦТП);
    • вул. М. Амосова, 9;
    • вул. Келецька, 12А.
    водопостачання
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