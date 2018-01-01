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    В Росії «Альфа-банк» припинив співпрацю з підприємствами «оборонки»

    Підприємства оборонного комплексу становили значну частину кредитного портфеля «Альфа-банку»
    Найбільший приватний банк Росії, «Альфа-банк», припинив обслуговування російських підприємств військово-промислового комплексу через загрозу санкцій з боку США. Про це повідомив радіостанції «Ехо Москви» перший заступник голови ради директорів банку Олег Сисуєв. «Це не означає, що ми порвали з ними
    • Сьогодні, 21:58
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    <span>Співвласник &laquo;Альфа-банку&raquo; Михайло Фрідман</span>
    Співвласник «Альфа-банку» Михайло Фрідман

    Підприємства оборонного комплексу становили значну частину кредитного портфеля «Альфа-банку»

    Найбільший приватний банк Росії, «Альфа-банк», припинив обслуговування російських підприємств військово-промислового комплексу через загрозу санкцій з боку США.

    Про це повідомив радіостанції «Ехо Москви» перший заступник голови ради директорів банку Олег Сисуєв.

    «Це не означає, що ми порвали з ними відносини. Ми намагаємося максимально скоротити ризики», – зазначив Сисуєв.

    Він наголосив, що підприємства оборонного комплексу становили значну частину кредитного портфеля «Альфа-банку».

    Співвласник «Альфа-банку» Михайло Фрідман, який живе в Лондоні, раніше в інтерв'ю журналу «Форбс» на запитання про те, як відбилися санкції на обслуговуванні банком російських оборонних підприємств, відповів: «Звичайно, ми звідти пішли».

    Сполучені Штати в зв’язку з анексією Криму, війною на сході України і ймовірним втручанням Росії у вибори президента США запровадили санкції проти російських фізичних та юридичних осіб, у тому числі деяких оборонних підприємств і державних структур. Закон, ухвалений у 2017 році Конгресом, передбачає, що американська адміністрація може розширити список санкцій за рахунок осіб та організацій, які співпрацюють з російськими силовими структурами і військово-промисловим комплексом.

    Росія США санкції банки закон
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