В Росії «Альфа-банк» припинив співпрацю з підприємствами «оборонки»

Підприємства оборонного комплексу становили значну частину кредитного портфеля «Альфа-банку»

Найбільший приватний банк Росії, «Альфа-банк», припинив обслуговування російських підприємств військово-промислового комплексу через загрозу санкцій з боку США. Про це повідомив радіостанції «Ехо Москви» перший заступник голови ради директорів банку Олег Сисуєв. «Це не означає, що ми порвали з ними



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Співвласник «Альфа-банку» Михайло Фрідман

Підприємства оборонного комплексу становили значну частину кредитного портфеля «Альфа-банку»

Найбільший приватний банк Росії, «Альфа-банк», припинив обслуговування російських підприємств військово-промислового комплексу через загрозу санкцій з боку США.

Про це повідомив радіостанції «Ехо Москви» перший заступник голови ради директорів банку Олег Сисуєв.

«Це не означає, що ми порвали з ними відносини. Ми намагаємося максимально скоротити ризики», – зазначив Сисуєв.

Він наголосив, що підприємства оборонного комплексу становили значну частину кредитного портфеля «Альфа-банку».

Співвласник «Альфа-банку» Михайло Фрідман, який живе в Лондоні, раніше в інтерв'ю журналу «Форбс» на запитання про те, як відбилися санкції на обслуговуванні банком російських оборонних підприємств, відповів: «Звичайно, ми звідти пішли».

Сполучені Штати в зв’язку з анексією Криму, війною на сході України і ймовірним втручанням Росії у вибори президента США запровадили санкції проти російських фізичних та юридичних осіб, у тому числі деяких оборонних підприємств і державних структур. Закон, ухвалений у 2017 році Конгресом, передбачає, що американська адміністрація може розширити список санкцій за рахунок осіб та організацій, які співпрацюють з російськими силовими структурами і військово-промисловим комплексом.