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    В Росії на 20 діб заарештували соратника Навального

    • Розсилка
    Леонід Волков - В Росії на 20 діб заарештували соратника Навального
    Леонід Волков

    Поліція зупинила таксі, на якому Волков їхав в офіс Фонду боротьби з корупцією

    Симоновський районний суд Москви на 20 діб заарештував соратника Олексія Навального, колишнього главу його передвиборного штабу Леоніда Волкова.

    Про це пишуть російські ЗМІ.

    Його визнали винним у порушенні порядку організації публічного заходу, що спричинило заподіяння шкоди здоров'ю людини або майну (ч. 4 ст. 20.2 Кодексу про адміністративні порушення).

    Як повідомив у Twitter сам Волков, за версією співробітників центру з протидії екстремізму, 9 вересня 2018 року він вів трансляцію з мітингів проти пенсійної реформи та тим самим надихнув невідомих осіб завдати подряпину лакофарбовому покриттю автомобіля Toyota Camry.

    Останні кілька місяців Волков жив за кордоном. Його затримали в Москві напередодні вранці. Як повідомив Навальний, поліція зупинила таксі, на якому Волков їхав в офіс Фонду боротьби з корупцією.

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