В Росії на 20 діб заарештували соратника Навального



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Леонід Волков

Поліція зупинила таксі, на якому Волков їхав в офіс Фонду боротьби з корупцією

Симоновський районний суд Москви на 20 діб заарештував соратника Олексія Навального, колишнього главу його передвиборного штабу Леоніда Волкова.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Його визнали винним у порушенні порядку організації публічного заходу, що спричинило заподіяння шкоди здоров'ю людини або майну (ч. 4 ст. 20.2 Кодексу про адміністративні порушення).

Арест: 20 суток. Увидимся, не скучайте! — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 22 травня 2019 р.

Як повідомив у Twitter сам Волков, за версією співробітників центру з протидії екстремізму, 9 вересня 2018 року він вів трансляцію з мітингів проти пенсійної реформи та тим самим надихнув невідомих осіб завдати подряпину лакофарбовому покриттю автомобіля Toyota Camry.

Волкова арестовали на 20 суток со степенью незаконности, которая превосходит привычную «незаконность на 146%». Агитаторов Жданова волокут в полицию, хоть ещё и выборы не объявлены. Испугалась власть «умного голосования», ой как испугалась — Alexey Navalny (@navalny) 22 травня 2019 р.

Останні кілька місяців Волков жив за кордоном. Його затримали в Москві напередодні вранці. Як повідомив Навальний, поліція зупинила таксі, на якому Волков їхав в офіс Фонду боротьби з корупцією.