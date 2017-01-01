В Росії перекинувся автобус рейсу Київ-Москва

В управлінні МВС Росії припускають, що водій міг заснути

У Росії, в Курській області, в ніч на 3 грудня з'їхав у кювет і ліг на бік пасажирський автобус рейсу Київ-Москва, постраждали семеро людей. Про це повідомляє прес-служба Курського обласного управління Міністерства внутрішніх справ Росії. Про громадянство постраждалих наразі інформація відсутня. П’ятеро постраждалих після надання допомоги



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В управлінні МВС Росії припускають, що водій міг заснути

У Росії, в Курській області, в ніч на 3 грудня з'їхав у кювет і ліг на бік пасажирський автобус рейсу Київ-Москва, постраждали семеро людей.

Про це повідомляє прес-служба Курського обласного управління Міністерства внутрішніх справ Росії.

Про громадянство постраждалих наразі інформація відсутня.

П’ятеро постраждалих після надання допомоги лікарі відпустили, дві жінки залишилися в лікарні - з переломами крижів й зі струсом мозку. Загалом в автобусі перебувало 22 пасажири і два водії.

В управлінні МВС Росії припускають, що водій міг заснути, бо, за попередньою інформацією, водії не змінювали один одного більше ніж вісім годин. Фірма-перевізник (з якої країни, не уточнюється) направила за пасажирами додатковий транспорт, йдеться в повідомленні.

До слова, у Києві BMW протаранила маршрутку, яку від удару жбурнуло у стовп.