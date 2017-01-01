У Києві BMW протаранила маршрутку, яку від удару жбурнуло у стовп
- Сьогодні, 18:49
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Фото: dtp.kiev.ua
ДТП з постраждалими в Києві на проспекті Перемоги
У результаті ДТП серйозно постраждав пасажир BMW
У Києві зіткнулися маршрутний автобус і легковик BMW. У результаті ДТП постраждав пасажир BMW. Про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua.
За його даними, водій автомобіля BMW, рухаючись на високій швидкості, врізався в маршрутку, яку від удару жбурнуло на опору рекламної конструкції. BMW виїхав на газон. Серйозно постраждав пасажир BMW.
На місці працювали 2 бригади швидкої допомоги, патрульна поліція, слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, 2 грудня сина Василя Вірастюка Адама збили на пішохідному переході у Києві. У результаті ДТП Адам Вірастюк зазнав часткової амнезії.