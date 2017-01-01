У Києві BMW протаранила маршрутку, яку від удару жбурнуло у стовп

У результаті ДТП серйозно постраждав пасажир BMW

У Києві зіткнулися маршрутний автобус і легковик BMW. У результаті ДТП постраждав пасажир BMW. Про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua. За його даними, водій автомобіля BMW, рухаючись на високій швидкості, врізався в маршрутку, яку від удару жбурнуло на опору рекламної конструкції. BMW виїхав на газон. Серйозно постраждав пасажир BMW.