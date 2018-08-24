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    В Росії після параду перекинувся танк

    • Розсилка
    Скріншот з відео - В Росії після параду перекинувся танк
    Скріншот з відео

    При навантаженні на трал танк з'їхав з платформи і перекинувся

    Після завершення параду з нагоди 75-річчя перемоги в Курській битві під час завантаження на трал перекинувся танк Т-34.

    Про це повідомляє «Тасс» з посиланням на прес-службу Західного військового округу.

    Зазначається, що при навантаженні на трал він з'їхав з платформи і перекинувся. Механік-водій при цьому не постраждав.

    Також повідомляється, що в управлінні МНС по Курській області спростували інформацію про задимлення танка в результаті події, про що раніше заявляли в російських ЗМІ.

    Там додали, що «як і при будь-якому ДТП, співробітники на місці змивали паливо з дорожньої смуги».

    У виданні уточнили, що доставлений з Ленінградської області танк Т-34-85 очолював колону техніки на військовому параді у Курську.

    Нагадаємо, 22 серпня у Києві посеред вулиці заглох танк, який їхав на репетицію параду.

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