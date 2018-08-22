Посеред вулиці заглох танк, який їхав на репетицію параду (фото, відео)



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Фото: 112 Інцидент з танком у центрі Києва

Танк стояв посеред вулиці близько двох годин і час від часу димів

У центрі Києва сталася ДТП за участю військової техніки, яка рухалася на Репетицію Параду До Дня Незалежності. Про це повідомляє «112».

Повідомляється, що танк просто заглох посеред дороги. Це сталося на перехресті вулиць Маршала Рибалка і Чорновола.

За інформацією очевидців, танк стояв посеред вулиці близько двох годин і час від часу димів. Після його звідти забрали.

Як відомо, у Києві сьогодні ввечері проходить остання репетиція військового параду, який відбудеться 24 серпня. Через це рух в центрі міста частково перекрито, змінено маршрути громадського транспорту.