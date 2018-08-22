  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Посеред вулиці заглох танк, який їхав на репетицію параду (фото, відео)

    • Розсилка
    Інцидент з танком у центрі Києва - Посеред вулиці заглох танк, який їхав на репетицію параду (фото, відео)
    Фото: 112
    Інцидент з танком у центрі Києва

    Танк стояв посеред вулиці близько двох годин і час від часу димів

    У центрі Києва сталася ДТП за участю військової техніки, яка рухалася на Репетицію Параду До Дня Незалежності. Про це повідомляє «112».

    Повідомляється, що танк просто заглох посеред дороги. Це сталося на перехресті вулиць Маршала Рибалка і Чорновола.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Посеред вулиці заглох танк, який їхав на репетицію параду (фото, відео)
    Посеред вулиці заглох танк, який їхав на репетицію параду (фото, відео)

    За інформацією очевидців, танк стояв посеред вулиці близько двох годин і час від часу димів. Після його звідти забрали.

    Як відомо, у Києві сьогодні ввечері проходить остання репетиція військового параду, який відбудеться 24 серпня. Через це рух в центрі міста частково перекрито, змінено маршрути громадського транспорту.

    Читайте також
    ДТП Київ День Незалежності парад
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ