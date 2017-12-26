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    В Росії помер конструктор підводного човна «Курськ»

    Баранов в РФ вважався «батьком» атомних підводних човнів
    Генеральний конструктор ЦКБ «Рубін» Ігор Баранов, який сконструював атомний підводний човен «Курськ», помер у Санкт-Петербурзі у віці 85 років. Про це повідомляє «Фонтанка».  Видання зазначає, що Баранов є «батьком» атомних підводних човнів. Саме він сконструював
    • Вчора, 21:55
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    Конструктор&nbsp;Ігор Баранов
    Конструктор Ігор Баранов

    Баранов в РФ вважався «батьком» атомних підводних човнів

    Генеральний конструктор ЦКБ «Рубін» Ігор Баранов, який сконструював атомний підводний човен «Курськ», помер у Санкт-Петербурзі у віці 85 років.

    Про це повідомляє «Фонтанка».

     Видання зазначає, що Баранов є «батьком» атомних підводних човнів. Саме він сконструював підводний крейсер «Курськ».

    «Конструктор очолював роботи над створенням підводних човнів проекту 949 «Граніт» і проекту 949А «Антей». До останнього проекту належав і АПЧ «Курськ», - йдеться в повідомленні.

    Як відомо, 12 серпня 2000 року в Баренцевому морі потонув підводний човен Курськ. У результаті загинули 118 підводників Північного флоту.

    Нагадаємо, на 93-му році життя помер народний артист Росії композитор Володимир Шаїнський

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