В Росії помер конструктор підводного човна «Курськ»

Баранов в РФ вважався «батьком» атомних підводних човнів

Генеральний конструктор ЦКБ «Рубін» Ігор Баранов, який сконструював атомний підводний човен «Курськ», помер у Санкт-Петербурзі у віці 85 років. Про це повідомляє «Фонтанка». Видання зазначає, що Баранов є «батьком» атомних підводних човнів. Саме він сконструював