В Росії помер конструктор підводного човна «Курськ»
- Вчора, 21:55
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Баранов в РФ вважався «батьком» атомних підводних човнів
Генеральний конструктор ЦКБ «Рубін» Ігор Баранов, який сконструював атомний підводний човен «Курськ», помер у Санкт-Петербурзі у віці 85 років.
Про це повідомляє «Фонтанка».
Видання зазначає, що Баранов є «батьком» атомних підводних човнів. Саме він сконструював підводний крейсер «Курськ».
«Конструктор очолював роботи над створенням підводних човнів проекту 949 «Граніт» і проекту 949А «Антей». До останнього проекту належав і АПЧ «Курськ», - йдеться в повідомленні.
Як відомо, 12 серпня 2000 року в Баренцевому морі потонув підводний човен Курськ. У результаті загинули 118 підводників Північного флоту.
Нагадаємо, на 93-му році життя помер народний артист Росії композитор Володимир Шаїнський.