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    В Росії проходять одиночні пікети з вимогою звільнити Сенцова та інших українських політв’язнів

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    Після початку акції співробітники російської поліції підійшли до Котова для перевірки документів - В Росії проходять одиночні пікети з вимогою звільнити Сенцова та інших українських політв’язнів
    Після початку акції співробітники російської поліції підійшли до Котова для перевірки документів
    Фото: Facebook Костянтина Котова

    Активісти вийшли до станції метро «Арбатська» з плакатами «Обмін всіх на всіх! Свободу Олегу!», «Ні війні з Україною»

    У Москві 5 травня активісти вийшли на одиночні пікети на підтримку засудженого українського режисера з Криму Олега Сенцова і з вимогою обміну ув'язненими між Росією і Україною.

    Про це Крим.Реалії повідомив один з громадських активістів Костянтин Котов.

    Активісти вийшли до станції метро «Арбатська» з плакатами «Обмін всіх на всіх! Свободу Олегу!», «Ні війні з Україною».

    Після початку акції співробітники російської поліції підійшли до Котова для перевірки документів.

    «Вони перевірили у мене паспорт, переконалися, що я громадянин Росії. Хотіли ще реєстрацію, але я не показав. Довго сперечалися, я їх переконував, що реєстрацію перевіряти вони не мають права. Врешті-решт вони пішли», - розповів активіст.

    Раніше повідомлялося, що Європейський суд з прав людини повернувся до розгляду справ українських політв'язнів Олега Сенцова й Олександра Кольченка в пріоритетному порядку.

    Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова було засуджено в Росії до 20 років колонії суворого режиму в серпні 2015 року нібито за підготовку терактів в Криму. Він відбуває покарання в місті Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу РФ.

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