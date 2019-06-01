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    В Росії відмінили внутрішній роумінг

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    В Росії відмінили внутрішній роумінг

    До цього часу в РФ в рамках одного оператора діяли різні тарифи мобільного зв’язку в залежності від того, в якому регіоні знаходився абонент

    З 1 червня вступають в силу зміни до закону «Про зв'язок», які передбачають скасування національного та внутрішньомережевого роумінгу в Росії.

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    Законом встановлюється, що оператори мобільного зв'язку в своїй мережі встановлюють однакові умови надання послуг кожному абоненту незалежно від того, в якому регіоні РФ той знаходиться. Однакові умови передбачаються як в зоні покриття мережі операторів, так і за її межами.

    При цьому оплаті підлягають з'єднання, встановлені з абонентом, що знаходяться за межами РФ.

    Питання скасування національного роумінгу гостро постало в 2017 році, коли ФАС порушила справи проти «великої четвірки» - МТС, «Мегафон», «Вимпелком» (бренд «Білайн») і «Т2 Мобайл» (Tele2) - з вимогою його скасування до 1 січня 2018 року, яке згодом було продовжено до лютого 2018 року.

    Дискусія про скасування внутрішньомережевого роумінгу велася ще довше - майже десятиліття.

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