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    В Росії відреагували на затримання судна «Механік Погодін» у Херсоні

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    Російське санкційне судно&nbsp;&laquo;Механік Погодін&raquo; - В Росії відреагували на затримання судна «Механік Погодін» у Херсоні
    Російське санкційне судно «Механік Погодін»

    У разі згоди української сторони російський омбудсмен планує відвідати моряків в порту Херсона

    Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова попросила українську колегу Людмилу Денісову з'ясувати подробиці можливого арешту в Херсоні російського судна «Механік Погодін» і має намір зустрітися з екіпажем при згоді влади України.

    Про це повідомляє «Интерфакс» з посиланням на заяву російського омбудсмена.

    «Надзвичайно стурбована фактом утримання Україною російського судна «Механік Погодін». У зв'язку з цим інцидентом я звернулася до Уповноваженого Верховної Ради України Людмили Денісової з проханням з'ясувати всі обставини події і повідомити мені максимально докладну інформацію про стан екіпажу судна, а також, при необхідності, надати їм гуманітарну допомогу, включаючи медичну», - зазначила Москалькова.

    При цьому вона також просила за можливості зв'язатися з капітаном або старшим помічником капітана російського танкера. 

    «У разі згоди української сторони планую відвідати наших моряків в порту м. Херсона», - заявила російський омбудсмен.

    Раніше стало відомо, що російське судно «Механік Погодін» може бути затримане в морському торговому порту Херсона. 

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