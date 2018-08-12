В Росії відреагували на затримання судна «Механік Погодін» у Херсоні



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Російське санкційне судно «Механік Погодін»

У разі згоди української сторони російський омбудсмен планує відвідати моряків в порту Херсона

Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова попросила українську колегу Людмилу Денісову з'ясувати подробиці можливого арешту в Херсоні російського судна «Механік Погодін» і має намір зустрітися з екіпажем при згоді влади України.

Про це повідомляє «Интерфакс» з посиланням на заяву російського омбудсмена.

«Надзвичайно стурбована фактом утримання Україною російського судна «Механік Погодін». У зв'язку з цим інцидентом я звернулася до Уповноваженого Верховної Ради України Людмили Денісової з проханням з'ясувати всі обставини події і повідомити мені максимально докладну інформацію про стан екіпажу судна, а також, при необхідності, надати їм гуманітарну допомогу, включаючи медичну», - зазначила Москалькова.

При цьому вона також просила за можливості зв'язатися з капітаном або старшим помічником капітана російського танкера.

«У разі згоди української сторони планую відвідати наших моряків в порту м. Херсона», - заявила російський омбудсмен.

Раніше стало відомо, що російське судно «Механік Погодін» може бути затримане в морському торговому порту Херсона.