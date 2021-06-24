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    У Росії впав військовий вертоліт. Є загиблі (фото, відео)

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    У Росії впав військовий вертоліт. Є загиблі (фото, відео)

    Відзначається, що розбився військовий вертоліт належить Росгвардії

    У Росії в Ленінградській області в четвер, 24 червня, зазнав аварії військовий літак Мі-8. В результаті події загинули три людини. Про це повідомляють російські соцмережі.

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    У Росії впав військовий вертоліт. Є загиблі (фото, відео)

    «О 20:30 надійшла заявка про падіння військового вертольота на території Гатчинського району Ленінградської області, село Корпікюля», – повідомили в екстрених службах.

    Відзначається, що військовий вертоліт, який розбився, належить Росгвардії. Інцидент стався під час навчально-тренувального польоту без озброєння.

    Теги: літак вертоліт час
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    У Росії впав військовий вертоліт. Є загиблі (фото, відео)