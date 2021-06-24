У Росії впав військовий вертоліт. Є загиблі (фото, відео)

Відзначається, що розбився військовий вертоліт належить Росгвардії

У Росії в Ленінградській області в четвер, 24 червня, зазнав аварії військовий літак Мі-8. В результаті події загинули три людини. Про це повідомляють російські соцмережі.

«О 20:30 надійшла заявка про падіння військового вертольота на території Гатчинського району Ленінградської області, село Корпікюля», – повідомили в екстрених службах.

Відзначається, що військовий вертоліт, який розбився, належить Росгвардії. Інцидент стався під час навчально-тренувального польоту без озброєння.