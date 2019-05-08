В Росії жителям багатоповерхівки, яка обвалилася внаслідок вибуху, прийшли штрафи за комуналку



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31 грудня 2018 року в житловому будинку на проспекті Карла Маркса в Магнітогорську стався вибух побутового газу

Прийшла пеня за капітальний ремонт за період з січня по квітень, розповів житель Магнітогорська Сергій Балюх

В Росії мешканцям частково зруйнованого вибухом газу будинку в Магнітогорську прийшли рахунки за комунальні послуги з нарахованими штрафами і пенями.

Про це «Новой газете» розповів житель будинку Сергій Балюх.

«Прийшла пеня за капітальний ремонт за період з січня по квітень. Також прийшли платежі за всі послуги ЖКГ, хоча в січні, після трагедії, адміністрація міста обіцяла нам, що всі комунальні платежі будуть тимчасово скасовані - до вирішення питання з постійним житлом», - повідомив Балюх.

Чоловік не хоче залишатися в будинку, де стався вибух, зараз він знімає іншу квартиру. Постійного житла йому поки не надали. «При цьому на зйомній квартирі я також оплачую комунальні витрати. Виходить, плачу відразу за двома адресами», - додав Балюх.

Аналогічні претензії висувають і інші мешканці будинку. Вони відзначають, що їм прийшли рахунки за газ, воду та ліфти, хоча ці комунікації відключили ще в січні.

В адміністрації Магнітогорська пояснюють, що провести перерахунок за послуги, які громадяни не отримували, можливо. Але платити за капітальний ремонт все одно доведеться.

«Люди відмовляються з тих чи інших причин проживати тут. Але, тим не менш, вони є власниками даного майна. Крім квартир, які у них є у власності, вони є ще й власниками загального майна багатоквартирного будинку. Дане загальне майно необхідно обслуговувати», - заявив заступник начальника управління житлово-комунального господарства Магнітогорська Євген Слепов.

Нагадаємо, 31 грудня 2018 року в житловому будинку на проспекті Карла Маркса в Магнітогорську стався вибух побутового газу. В результаті обрушилися розташовані з третього по десятий поверх квартири сьомого під'їзду. Під завалами загинули 39 осіб.