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    В Румунії сильні зливи можуть спричинити повені

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    В Румунії сильні зливи можуть спричинити повені

    Унаслідок сильних злив у всіх річках повітів Караш-Северін і Тіміш зафіксоване стрімке підвищення рівня води

    В Румунії влада повіту Караш-Северін оголосила червоний рівень повеневої небезпеки у зв'язку зі зливами.

    Про це інформує Румунський національний інститут гідрології, який попередив Інспекторат із надзвичайних ситуацій та ще цілу низку державних структур про ймовірність виникнення повеней.

    Унаслідок сильних злив у всіх річках повітів Караш-Северін і Тіміш зафіксоване стрімке підвищення рівня води.

    Міністерство внутрішніх справ Румунії закликало місцеві органи влади підтримувати постійний зв'язок з представниками правоохоронних органів та рятувальних служб, які готові почати надавати допомогу населенню.

    Нагадаємо, у румунському повіті Келераш було зафіксовано потужний торнадо. Як повідомив префект повіту Келераш Георге Якоб, в результаті торнадо 10 житлових будинків в селі Дражна залишилися без дахів.

    Джерело: Укрінформ

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