В Румунії сильні зливи можуть спричинити повені
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Унаслідок сильних злив у всіх річках повітів Караш-Северін і Тіміш зафіксоване стрімке підвищення рівня води
В Румунії влада повіту Караш-Северін оголосила червоний рівень повеневої небезпеки у зв'язку зі зливами.
Про це інформує Румунський національний інститут гідрології, який попередив Інспекторат із надзвичайних ситуацій та ще цілу низку державних структур про ймовірність виникнення повеней.
Унаслідок сильних злив у всіх річках повітів Караш-Северін і Тіміш зафіксоване стрімке підвищення рівня води.
Міністерство внутрішніх справ Румунії закликало місцеві органи влади підтримувати постійний зв'язок з представниками правоохоронних органів та рятувальних служб, які готові почати надавати допомогу населенню.
Нагадаємо, у румунському повіті Келераш було зафіксовано потужний торнадо. Як повідомив префект повіту Келераш Георге Якоб, в результаті торнадо 10 житлових будинків в селі Дражна залишилися без дахів.
Джерело: Укрінформ