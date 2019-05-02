В Румунії сильні зливи можуть спричинити повені



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Унаслідок сильних злив у всіх річках повітів Караш-Северін і Тіміш зафіксоване стрімке підвищення рівня води

В Румунії влада повіту Караш-Северін оголосила червоний рівень повеневої небезпеки у зв'язку зі зливами.

Про це інформує Румунський національний інститут гідрології, який попередив Інспекторат із надзвичайних ситуацій та ще цілу низку державних структур про ймовірність виникнення повеней.

Унаслідок сильних злив у всіх річках повітів Караш-Северін і Тіміш зафіксоване стрімке підвищення рівня води.

Міністерство внутрішніх справ Румунії закликало місцеві органи влади підтримувати постійний зв'язок з представниками правоохоронних органів та рятувальних служб, які готові почати надавати допомогу населенню.

Нагадаємо, у румунському повіті Келераш було зафіксовано потужний торнадо. Як повідомив префект повіту Келераш Георге Якоб, в результаті торнадо 10 житлових будинків в селі Дражна залишилися без дахів.

Джерело: Укрінформ