У Румунії зафіксували потужний торнадо



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За даними Інспекції з надзвичайних ситуацій, постраждалих немає

В результаті торнадо 10 житлових будинків в селі Дражна залишилися без дахів

У румунському повіті Келераш було зафіксовано великий торнадо. Фотографії і відео рідкісного для Румунії природного явища були опубліковані в соціальних мережах.

Як повідомив префект повіту Келераш Георге Якоб, в результаті торнадо 10 житлових будинків в селі Дражна залишилися без дахів.

Також через торнадо на одній з автомагістралей повіту перекинувся пасажирський автобус.

За даними Інспекції з надзвичайних ситуацій, постраждалих немає.

Румунські метеорологи попередили про жовтий рівень небезпеки ураганного вітру, проливних дощів і гроз. Негода триватиме до вечора 1 травня.

Нагадаємо, у середині квітня двоє дітей загинули від руйнівного торнадо в американському штаті Техас, ще кілька людей отримали поранення.

Джерело: Укрінформ