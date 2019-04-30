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    У Румунії зафіксували потужний торнадо

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    <p>За даними Інспекції з надзвичайних ситуацій, постраждалих немає</p> - У Румунії зафіксували потужний торнадо

    За даними Інспекції з надзвичайних ситуацій, постраждалих немає

    В результаті торнадо 10 житлових будинків в селі Дражна залишилися без дахів

    У румунському повіті Келераш було зафіксовано великий торнадо. Фотографії і відео рідкісного для Румунії природного явища були опубліковані в соціальних мережах.

    Як повідомив префект повіту Келераш Георге Якоб, в результаті торнадо 10 житлових будинків в селі Дражна залишилися без дахів.

    Також через торнадо на одній з автомагістралей повіту перекинувся пасажирський автобус.

    За даними Інспекції з надзвичайних ситуацій, постраждалих немає.

    Румунські метеорологи попередили про жовтий рівень небезпеки ураганного вітру, проливних дощів і гроз. Негода триватиме до вечора 1 травня.

    Нагадаємо, у середині квітня двоє дітей загинули від руйнівного торнадо в американському штаті Техас, ще кілька людей отримали поранення.

    Джерело: Укрінформ

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