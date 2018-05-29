В Румунії вибухнула бомба часів Другої світової війни, є загиблий та поранені

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Фото: Antena 3 Медики на місці вибуху

Одному потерпілому довелося ампутувати руку

Один чоловік помер, а двоє інших отримали серйозні поранення після вибуху бомби часів Другої світової війни в одному з лісових масивів румунського повіту Бакеу.

Про це повідомляє видання Antena 3.

«Після вибуху 27-річний чоловік помер і ще двоє отримали поранення. Одному потерпілому довелося ампутувати руку, другий отримав травму грудної клітини та рани в області статевих органів. Також уламки пошкодили йому стегнову артерію», - йдеться в повідомленні.

На місце події прибули два вертольоти, піротехнічна команда і група рятувальників.

Нагадаємо, 27 травня у Києві було виявлено та знищено вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни.