В Румунії вибухнула бомба часів Другої світової війни, є загиблий та поранені
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Фото: Antena 3
Медики на місці вибуху
Одному потерпілому довелося ампутувати руку
Один чоловік помер, а двоє інших отримали серйозні поранення після вибуху бомби часів Другої світової війни в одному з лісових масивів румунського повіту Бакеу.
Про це повідомляє видання Antena 3.
«Після вибуху 27-річний чоловік помер і ще двоє отримали поранення. Одному потерпілому довелося ампутувати руку, другий отримав травму грудної клітини та рани в області статевих органів. Також уламки пошкодили йому стегнову артерію», - йдеться в повідомленні.
На місце події прибули два вертольоти, піротехнічна команда і група рятувальників.
Нагадаємо, 27 травня у Києві було виявлено та знищено вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни.