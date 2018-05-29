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    В Румунії вибухнула бомба часів Другої світової війни, є загиблий та поранені

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    <p>Медики на місці вибуху</p> - В Румунії вибухнула бомба часів Другої світової війни, є загиблий та поранені
    Фото: Antena 3

    Медики на місці вибуху

    Одному потерпілому довелося ампутувати руку

    Один чоловік помер, а двоє інших отримали серйозні поранення після вибуху бомби часів Другої світової війни в одному з лісових масивів румунського повіту Бакеу.

    Про це повідомляє видання Antena 3.

    «Після вибуху 27-річний чоловік помер і ще двоє отримали поранення. Одному потерпілому довелося ампутувати руку, другий отримав травму грудної клітини та рани в області статевих органів. Також уламки пошкодили йому стегнову артерію», - йдеться в повідомленні.

    На місце події прибули два вертольоти, піротехнічна команда і група рятувальників. 

    Нагадаємо, 27 травня у Києві було виявлено та знищено вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни.

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