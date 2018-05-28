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    У столиці знайшли снаряд часів Другої світової війни

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    У столиці знайшли снаряд часів Другої світової війни

    Всього з початку року на території Києва вилучено та знищено 374 вибухонебезпечних предмети часів Другої світової війни

    У Києві виявлено та знищено вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни, повідомила прес-служба ДСНС України у місті Києві.

    Так, 27 травня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в Печерському районі столиці, на Набережно-Печерській дорозі, у річці Дніпро на відстані 1 метру від берега було виявлено артилерійський снаряд часів Другої світової війни АС — 76 мм у кількості 1 одиниця.

    Групою піротехнічних робіт Спеціального центру швидкого реагування та гуманітарного розмінування виявлені боєприпаси було вилучено та знищено на полігоні.

    Всього з початку року на території Києва вилучено та знищено 374 вибухонебезпечних предмети часів Другої світової війни. Варто наголосити, що радіус розльоту небезпечних частин розірваного снаряду може досягати кількасот метрів.

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