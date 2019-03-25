В СБУ пояснили скандальні заяви екс-співробітника Прозорова



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В СБУ заявили, що «пропивши честь офіцера, Прозоров вирішив торгувати совістю та військовою присягою»

В СБУ повідомили, що Прозоров був звільнений з посади через службову невідповідність

Колишнього працівника Служби безпеки України Василя Прозорова звільнили з посади за службову невідповідність.

Про це повідомляє прес-служба СБУ у понеділок, 25 березня, після виступу Прозорова в ефірі російських ЗМІ, де він заявив про свою роботу на користь Росії.

В СБУ зазначили, що Прозоров був звільнений з посади старшого консультанта-експерта одного з відділів штабу АТЦ Служби безпеки України через службову невідповідність – систематичне вживання алкоголю на робочому місці, дискредитацію звання офіцера.

«Російська пропаганда традиційно нічим не гребує. Тому не дивує, що зрадників, яких всі зневажають, росіяни активно використовують для озвучення своїх заїжджених фейків про «таємні тюрми», тощо. Пропивши честь офіцера, Прозоров вирішив торгувати совістю та військовою присягою, знайшовши у ФСБ РФ «гідних» покупців», - підкреслили в СБУ.

До слова, раніше повідомлялося, що за матеріалами Служби безпеки України до п’яти років ув’язнення засуджено одну з організаторів псевдореферендуму 2014 року у Донецькій області.